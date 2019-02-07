07.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина может стать членом НАТО в случае продолжительной новой холодной войны с Россией, как это произошло в своё время с Турцией. Однако, как и Анкара, Киев рискует не получить членство в Евросоюзе.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если будет длительная холодная война с Россией, то, по геостратегическим соображениям, Украину могут взять в НАТО, как форпост против Российской Федерации для сдерживания российской агрессии.

Как в своё время в 1948 году, Турцию взяли в НАТО по геостратегическим соображениям, потому что это было подбрьюшье Советского Союза», – отметил он.

Карасёв подчеркнул, что, несмотря на принятие в НАТО, в ЕС Турцию не взяли.

«Но в Европейский союз не взяли, я теперь нынешняя эрдогановская Турция сказала: «Спасибо, что вы в своё время нас не взяли». Поэтому повторю ещё раз: если будет длительная, на многие годы, холодная война с Россией, ещё нас могут взять в НАТО», – резюмировал украинский эксперт.