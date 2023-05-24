Карасёв подтвердил, что белгородскую диверсию организовало ГУР Украины
Прорыв диверсантов в Белгородскую область был инициирован ГУР Минобороны Украины с целью – перебить информационную повестку, связанную с потерей Артёмовска/Бахмута.
Об этом в эфире израильского «Iton TV» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Эксперта спросили, имели ли провластные структуры Украины – армия, разведка, власть, отношение к прорыву диверсантов в Белгородской области.
«Конечно, имела, я думаю, что по линии разведки надо вооружить. Это не обычный рейд, это чуть ли не войсковая операция. Поэтому просто силами, скажем, российской оппозиции, российского протеста, подполья, которое в Украине функционирует, организовать это было бы очень трудно, думаю, невозможно. Поэтому, конечно же, это с точки зрения подготовки, а во-вторых, с точки зрения целей.
Ведь что интересно в этом рейде, цель назначения его. Вернуть информационно-психологическую инициативу в рамках когнитивной войны, особенно на фоне ситуации с Бахмутом, что и удалось сделать, это информационная бомба», – сказал политолог.
«Да, все говорят не о Бахмуте, который был полностью оставлен, а о Белгороде», – согласился ведущий.
«Да, о том, что действительно российская погранслужба и другие профильные ведомства не были готовы. Для них это было неожиданностью, хотя после Брянска в начале марта можно уже было и быть готовыми к таким сюрпризам», – подтвердил Карасёв.
Спасибо!
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