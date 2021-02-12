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12.02.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Общество, Политика, Политические репрессии, Произвол, Россия, Скандал, СМИ, Украина, Цензура
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Карасёв подыграл Зе-цензуре и призвал оставшиеся украинские телеканалы «следить за базаром»

Новости Украины

После прецедента с закрытием Зеленским неугодных украинских телеканалов, оставшимся медиа стоило бы сосредоточиться «на фильтрации фейков» и остудить пыл, лишний раз не давая волю «брутальным эмоциям».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть прецедент, поэтому сейчас, между прочим, чтобы не нарываться на такого рода прецеденты, и журналисты, и журналистские коллективы должны быть более самоцензурированы, в хорошем смысле этого слова.

Часто наши информационные площадки, наше медийное поле было заражено фейками, брутальными эмоциями, которые фактически иногда, просто, чисто технически подменяли отсутствие аргументов. Потому что легко подменить аргументы, знания, серьезность размышлений и содержательность суждений такого рода эмоциональными выбросами. Часто это зрителям нравится», – рассуждает Карасёв.

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