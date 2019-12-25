Карасёв порассуждал, как приспособить нациста Бандеру к герою Жукову во имя «единой и незалежной»

25.12.2019, Киев, Вадим Москаленко

Решить языковые, религиозные и исторические противоречия разных регионов Украины можно не путём федерализации, а простой коалиционной политикой на парламентском уровне.

Об этом в эфире канала «Ukrlife» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Раньше тот же Кучма в рамках внутренней многовекторности мог в одной голове совместить, грубо говоря, Бандеру и Жукова. Потому что тогда в Украине не было массовой политики, улица тогда больше спала, а политика делалась на уровне элит.

А вот после 2004 года и особенно после 2014-го в Украине началась массовая политика. Массы ворвались в политику, институты просто не сдерживают эти массы, отсюда радикализм…

Элитам сейчас очень трудно в рамках президентской вертикали совместить Бандеру и Жукова. Кучма это умел, потому что это не приобретало такой эмоциональный пафос и героический этос. А сегодня оно приобрело. Сможет Зеленский это сделать в одной президентской линии или в одной голове вместить?

Пока получается так, что они отказываются от вмешательства во все эти процессы: религия – пусть они сами решают, УПЦ, ПЦУ, греко-католики. Язык? Это не надо трогать, это само рассосётся.

Героизация или дегероизация? Это не надо трогать, оно само, давайте чуть помягче, но пусть остаётся. Но это временно, это никого не устроит – ни тех, кто за, ни тех, кто против. А как это совместить в стране?

Совместить это можно, когда одна партия, которая представляет Западную Украину, идёт со своими героями, вторая партия, которая, условно говоря, представляет Донбасс или Юг Украины, где никогда этого не будет, своих героев, и они встречаются в парламенте», – рассуждает Карасёв.

«И речь идёт не о федерализме, как многие говорят (потому что федерализм – это административно-территориальная единица), а идёт на уровне партийной системы. Кстати, так Франция выходила из кризиса после Наполеона, когда Третья республика, там были и роялисты, и революционеры, якобинцы и так далее. Как они вышли из этого конфликта идеологий? Коалиционная политика», – добавил украинский эксперт, фактически оправдывая нацизм.