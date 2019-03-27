Карасёв предложил населению терпеть, чтобы доказать: Украина – не Россия

27.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Наделавший шума визит в Москву экс-министра энергетики Украины Юрия Бойко и украинского представителя на переговорах в Минске Виктора Медведчука – в целом соответствует чаяниям Евросоюза на начало переговоров для окончания российско-украинского конфликта.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил экс-глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главная проблема, что у нас очень долго определённая часть политического спектра узурпировала право называть себя «демократическими, проевропейскими, проукраинскими, отвечающими национальным интересам», а все остальные – автоматом, априори этого лишались.

Вот, кстати, очень показательно, почему-то позиция депутатов Европарламента, причём, насколько я понимаю, британцев, которых труднее всего заподозрить в особых симпатиях к России, ближе к позиции Медведчука и Бойко, чем, например, к позиции нынешней власти.

Потому что Европе нужны стабильные поставки газа, мир на востоке, нужна, действительно, Украина как мост, а не как барьер между Западом и Россией. Украина, как страна, которая помогает Западу и России максимально использовать возможность своего сотрудничества», – рассказал он.

Политолог Вадим Карасёв, заметил, что нужно, наконец, определиться, какую роль Украине желает население – тарана против России, или упомянутого выше «моста».

«Вот первое, что говорили европейцы: «Вы – мост». Этот вопрос же касается геополитического смысла Украины. Мы форпост в войне Запада против России, либо мы мост в относительно нейтральных или экономических отношениях между Европой, Западом и Россией? До сих пор этот вопрос не решён. Отсюда, кстати, и такая контраверсийная реакция на поездку Медведчука и Бойко. Потому что, с точки зрения одних, если мы мост, то надо налаживать связи. А если мы форпост, как же мы едем тогда в логово врага и договариваемся о снижении цены на газ?

Смотрите, тут есть несколько измерений. Прибалты, в своё время, когда им Россия начала закручивать газовый краник, они сказали: «Закручивайте. Мы будем платить высокую цену, другой логистикой брать у европейцев, по высокой цене. Мы будем терпеть реформы, которые начались, радикальные, высокую цену на энергоресурсы, электричество. Но ради чего мы будем терпеть? Первое, мы нация единая, семья: богатые, бедные, власть и общество. И все будут терпеть, а не так, что одни терпят, другие наживаются на этом. Второе, мы все уже нация, идём в Европу, хотим там жить».

Вот Украина не может похвастаться тем, что, первое – все решили, что надо быть там, нас принимают, зовут, предлагают структурные фонды, как полякам, венграм и всем кандидатам в ЕС, предлагали деньги большие на дороги, мосты и так далее. И, во-вторых, если терпеть – то давайте все терпеть. А не так, что одни терпят, а другие на этом зарабатывают.

В принципе, этот обходной маршрут газа – плата за независимость. Но если эта плата равномерно распределяется на всех. И нету чётких ответов, что будет через пять лет, где мы будем и так далее…

И второй момент заключается в том, что, по-научному скажу, называется «когнитивное восприятие войны». Если у нас война ограниченная, гибридная или как президент говорил при своём выдвижении в кандидаты, мы должны подумать о «холодном мире» с Российской Федерацией. Это его заявление. Это одно восприятие войны. Тогда пусть актёры, которые гастролируют в Россию, ездят на «Евровидение». Тогда не зазорно, и, я бы так сказал, не является непатриотичным поехать и договориться о скидке на газ. Я не говорю сейчас фамилии, кто поехал. Вообще, в принципе.

Но если у нас война, так сказать, тотальная, столетняя, и всё время говорим, что мы с Россией воюем за независимость, и так далее – ну тогда надо, действительно, чтобы воевали все. В каком смысле? Не все, там, с оружием были, а тогда, чтобы все свернули свои торговые, экономические связи. И, чтобы все в это поверили», – высказался Карасёв.