Карасёв предложил ползучую украинизацию ЛДНР

09.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина может постепенно вернуть свое влияние на территории ЛДНР, организовав выплаты пенсий в национальной валюте. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил киевский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пенсии надо платить, раз есть обязательства, люди платили налоги, значит они имеют право на то, чтобы они получали пенсию хотя бы солидарной системы.

Но это же может дальше повлечь за собой связи. Пенсионные деньги какие? Украинские. Для этого тогда надо восстанавливать банковскую систему.

Международный Красный Крест, который сейчас вроде бы может получать деньги в Украине и ехать туда раздавать эти деньги, чтобы люди не ехали через линию соприкосновения и получали здесь – это же долго не может продолжаться. Значит, должна быть техническая инфраструктура, чтобы начали восстанавливать украинские банки, их филиалы, какие-то проводки и так далее, начинать экономическую экспансию на эти территории.

И вот так, шаг за шагом, последовательно, и так далее», – пояснил Карасев.