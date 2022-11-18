Карасёв предрекает Четвёртый рейх и войну немцев с Россией

Новости Украины

Переориентация США на Китай и Азиатско-Тихоокеанский регион развяжет Германии руки для ремилитаризации, получения статуса «смотрящего» в Европе и перехода от федеративной республики к «мягкому» Четвёртому рейху, а Украина останется лишь сферой интересов.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Америка будет переориентироваться на Китай, кто будет смотрящим в Европе. Судя по всему, немцы. Обратите внимание, у Шольца очень жёсткая антироссийская риторика. А для того, чтобы выйти на первую роль, нужна ремилитаризация, отказаться от пацифистского наследия после Второй мировой войны, перевооружить бундесвер. Для этого сегодня там и бюджеты формируются, и новая дипломатия фактически немецкая, которую проводит Бербок. А для того, чтобы продать немцам, почему необходимо перевооружать бундесвер, почему необходимо ремилитаризировать страну, на фоне экономических, энергетических сложностей, надо чтобы был враг. Какой враг? Россия. Поэтому, первое: немцы будут бороться за Украину, сферу влияния. Как и было в 1918 году, Вторая мировая война – тоже Украина в сфере интересов. И если Германия сейчас движется из федеративной республики в направлении Четвёртого рейха, мягкого такого, то значит это борьба за Украину, как когда-то Польша была между Россией и Германией. И, во-вторых, это неизбежное усиление вражды между Германией и Россией», – рассуждал политолог.

Более того, он не исключил не только холодной войны, но и прямого боевого противостояния между Германией и Россией.

«Парадоксы такие – буквально раз, и всё перевернулось. Когда-то наоборот считали, что немцы – это скрытые пророссийские политики и лоббисты, и экономика, и энергетика, все эти «потоки», – сейчас может быть и наоборот. Поэтому я не исключаю, что через какое-то время, когда закончится война здесь (на Украине – ред.) – может быть и холодная война между Германией и Россией, мы тут где-то искать будем своё место. И второе, я бы не исключал, что какая-то может быть новая война между Россией и Германией. То есть, в какой-то степени возвращаемся в начало и в середину ХХ столетия», – трепался Карасёв.