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27.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Культура, Россия, Украина
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Карасёв примерил трусики Maruv

Украинским артистам негде выступать и зарабатывать, кроме как в России и странах СНГ, так как на Западе они никому не нужны, а в родной стране царит нищета.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил украинский политолог Вадим Карасев, обсуждая критику в адрес отказавшейся от поездки на Евровидение от Украины артистки Maruv, которую жюри ругало за концерты в РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вся проблема в том, что у нас слабая экономика, слабые финансовые основания для кинопроизводства и шоу-бизнеса. Поэтому нет денег, чтобы артисты хорошо зарабатывали в Украине. У людей нет денег, экономика слабая, слабый рынок.

Политикам хорошо, у политиков есть деньги, а артистам, видите ли, нельзя ездить и деньги зарабатывать.

…Где может быть спрос на украинских артистов? На Западе: в Польше, Словакии, Румынии, Черногории, или все-таки там – в Казахстане, России, Азербайджане, Узбекистане и так далее?» – сказал Карасёв.

Напомним, что сам Вадим Карасёв является одним из завсегдатаев российских ток-шоу.

Другому их участнику с Украины, Вячеславу Ковтуну, приписывали гонорары в размере месячной украинской зарплаты за запись только в одной из передач. Киевский юрист Татьяна Монтян уверяла, что Ковтун благодаря ток-шоу сумел заработать и купить квартиру в Москве.

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