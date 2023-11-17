Карасёв приуныл: Санкции не поставили Россию на колени, Путин всё рассчитал

С 2014 года президент РФ Владимир Путин делал всё, чтобы страна была готова к смертоносному санкционному удару.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Переоценили использование санкций и недооценили устойчивость российской политической и экономической систем. Потому что рассуждают банально. Ну, хорошо, в России 2% мировой экономики, значит, ну что там её – взять и поставить на колени? Или, как говорил Обама, в клочья разорвать. А проблема же не в процентах. Проблема не в количестве, а в месте в мировой экономики. А какое это место? Это ресурсы. Нефть, газ, которые необходимы для ускоренными темпами развивающимся экономикам Китая, Индии, других стран. Тем более, если по дисконту. Тем более, бывает, перекрывают страхование танкеров, например – Россия создала свой танкерный флот. Есть возможности, они были готовы», – сказал Карасёв.

Он добавил, что если бы эта вся ситуация возникла лет 15 назад, может у Запада и получилось бы поставить Россию на колени.

«Кстати говоря, может, поэтому Путин действовал в 14-м году аккуратно, осторожно. Он понимал – тогда не готова ещё была страна. И политически, внутренне. Потому что была достаточно серьёзная политическая оппозиция. Такая, она больше криптооппозиция, но в этом её и опасность. Потому что это быстроспящая, она всплывает. Когда оппозиция институционализирована, она у тебя в парламенте сидит, и ты их всех можешь посчитать. За 2014-2022 годы они почистили, Навальный мы знаем где, а те далече, а те уже уехали, а те туда, а когда началась война, они вообще съехали, многие, и прочее», – добавил политолог.

Кроме того он указал на то, что российская экономика подкреплена реальными финансами, а не займами.

«Поэтому недооценили ресурсы. А что такое ресурсы? Когда войны идут, тут уже важны не фантики, тут важны реальные ресурсные деньги. Не фиатные, под долги или под фьючерсы какие-то выпускают, под будущие цены, а те, что обеспечены ресурсами. Ресурсные деньги, а не фиатные. И если с этой точки зрения посмотреть на ресурсное обеспечение денег, то юань, рубль – да, он сегодня ещё деревянный, но он ресурсный, просто ещё он не конвертируемый свободно, но постепенно-постепенно дедолларизация идёт, Америка в этом тоже проигрывает», – подчеркнул Карасёв.