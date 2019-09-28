28.09.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Украина
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Карасёв признал: Зеленский болтает, а улучшения на Украине нет

На Украине истекли первые месяцы, когда команда Владимира Зеленского пользовалась кредитом доверия и избегала критики.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Медовый месяц» власти нашей закончился, с обществом и с западными партнерами. Давайте серьезнее. Уже идут первые ошибочки. Есть уже неправильные вещи. Нужно подсказать. А как это сделать? Это же критика должна быть.

Я не могу не критиковать власть за «112» канал, не могу не критиковать за землю, за такую модель реформ. Одни пишут, что за копейки будет стоить аренда земли…

Есть пациент, и его можно убить, а можно вылечить, но есть такое, когда нужно действительно лечить. Можно полностью добить, а можно сделать, чтобы организм этот экономический выздоравливал.

Поэтому критика необходима. Реформы, реформы, реформы – и к чему они приводят? Людям нет улучшений», – признал Карасёв.

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