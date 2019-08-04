Карасёв признался, зачем рвётся на российское ТВ

04.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Российские политические ток-шоу не только превосходят украинские в профессионализме, но и являются замечательной школой для киевских экспертов, не имеющих возможности получить такой опыт на родине.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русские шоу пропагандистские, но профессиональные. Атмосфера более эмоциональная, драйвовая, потому что страны ведут информационную войну, и если у нас внутренние драки, то там – по-серьёзному.

Во-вторых, они готовят сильно. Там и бюджеты на подготовку больше, и команды готовят. В-третьих, там хорошая школа полемики. Посмотрите, я не буду называть фамилии, наших, которые туда ездят. Они выросли», – сказал политолог.

Также Вадим Карасёв признал, что ездит на российские ток-шоу ради рекламы, ведь русское ТВ, в отличии от украинского, смотрит полмиллиарда человек по всему миру.

«Когда спрашивают, сколько это стоит, я отвечаю – 500 миллионов. Потому что как минимум 500 миллионов человек в мире смотрят российские ток-шоу. Я куда-нибудь в Париж прилетаю на пресс-конференцию, а меня встречают таксисты и говорят: «О, мы вас знаем». Потому что смотрят «Russia TV», – добавил эксперт.