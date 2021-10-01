Карасёв призвал декоммунизировать Верховную раду в угоду Зеленскому

01.10.2021 18:54 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Несмотря на проводимую декоммунизацию, Верховная рада Украины всё ещё функционирует по старой советской системе, а спикер парламента не лишён политической власти.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил обслуживающий интересы Юлии Тимошенко политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему у нас в Конституции вообще такая норма, что спикер (парламента – прим.) – это второй человек государства? Это техническая фигура, которая в нормальных партийных демократиях организовывает выборы, выдвигается большинством для несения этих технических функций. Это не политический статус. Это большинство, если оно есть в парламенте, или в Конгрессе США, выдвигает своего для несения спикерских функций. Нэнси Пелоси – спикер демократического большинства, она же спикер палаты представителей. Кто знает спикера британского парламента, спикера германского Бундестага? Никто. Главные люди – это президент либо премьер-министр», – сказал он.

Карасёв добавил, что на Украине, несмотря на проводимую декоммунизацию, до сих пор остался парламент советской модели.

«У нас это осталось, потому что мы помним – у нас пытались мягко трансформировать советскую систему, когда генсеки, первые секретари Компартий союзных тогда республик становились главами верховных советов, чтобы эту уже нелегитимную компартию отстранить от власти. И из коммунистической республики стать советской республикой. И глава Верховного совета – советский президент, которого избирают в парламенте народные депутаты. Так избирали Горбачёва, Ивашко, Кравчука, и так далее. Это советская модель республики, она не имеет отношения к парламентской европейской модели. И она у нас осталась. Нам декоммунизируют улицы, валят памятники. А этот памятник советской республиканской модели, советского президента, остаётся», – резюмировал политолог.