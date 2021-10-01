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01.10.2021 18:54 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, Скандал, Украина
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Карасёв призвал декоммунизировать Верховную раду в угоду Зеленскому

Новости УкраиныНесмотря на проводимую декоммунизацию, Верховная рада Украины всё ещё функционирует по старой советской системе,...

Несмотря на проводимую декоммунизацию, Верховная рада Украины всё ещё функционирует по старой советской системе, а спикер парламента не лишён политической власти.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил обслуживающий интересы Юлии Тимошенко политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему у нас в Конституции вообще такая норма, что спикер (парламента – прим.) – это второй человек государства? Это техническая фигура, которая в нормальных партийных демократиях организовывает выборы, выдвигается большинством для несения этих технических функций.

Это не политический статус. Это большинство, если оно есть в парламенте, или в Конгрессе США, выдвигает своего для несения спикерских функций. Нэнси Пелоси – спикер демократического большинства, она же спикер палаты представителей.

Кто знает спикера британского парламента, спикера германского Бундестага? Никто. Главные люди – это президент либо премьер-министр», – сказал он.

Карасёв добавил, что на Украине, несмотря на проводимую декоммунизацию, до сих пор остался парламент советской модели.

«У нас это осталось, потому что мы помним – у нас пытались мягко трансформировать советскую систему, когда генсеки, первые секретари Компартий союзных тогда республик становились главами верховных советов, чтобы эту уже нелегитимную компартию отстранить от власти. И из коммунистической республики стать советской республикой.

И глава Верховного совета – советский президент, которого избирают в парламенте народные депутаты. Так избирали Горбачёва, Ивашко, Кравчука, и так далее. Это советская модель республики, она не имеет отношения к парламентской европейской модели. И она у нас осталась.

Нам декоммунизируют улицы, валят памятники. А этот памятник советской республиканской модели, советского президента, остаётся», – резюмировал политолог.

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