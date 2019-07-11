Карасёв призвал лишить избирательного права нищих и недостаточно «титульных»

11.07.2019, Киев, Максим Карпенко

На Украине необходимо установить «просвещенный авторитаризм» с урезанными правами определенных слоев населения.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В качестве примера эксперт привел опыт США с имущественной дискриминацией и страны Прибалтики с запретом участвовать в политической жизни русскоязычным гражданам.

«Должен быть просвещенный авторитаризм. Это когда ограничивают власть избирателя. Например, цензовая демократия. Право голоса имеет тот, который платит налоги… Без налогов нет представительства – это ключевая формула американской демократии, они с этого начинали.

Почему до второй половины 19-го столетия американскую демократию называли демократией белых мужчин? Потому что женщины изымались, меньшинства расовые и так далее.

Но мы живем сегодня в условиях массовой демократии. Кстати говоря, балтийские страны, у них тоже цензовая демократия, но по этническому принципу. У них кто не хотел или не мог становиться гражданами страны, получить паспорт, кто не хотел натурализоваться, русскоязычные, они не допускались.

Это практический подход. У нас же сразу возобладал принцип массовой демократии, всеобщих массовых прав», – переживает Карасев.