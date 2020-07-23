Карасёв призвал не ждать, когда «Хабаровск уничтожит Россию»

23.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент Украины Владимир Зеленский может и согласился бы осуществить переговоры с представителями ДНР и ЛНР, но политические элиты, делающие карьеру на трагедии Донбасса, идут наперекор идее мирного урегулирования конфликта.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вчера мы увидели, как наиболее радикальная часть политиков предпринимала попытки уже вопрос поставить чётко: если тут (в случае с захватом автобуса с заложниками в Луцке – ред.) Зеленский разговаривал с террористом, то говорили, что это подготовка почвы и для переговоров с ОРДЛО. Мы этот вопрос вчера ставили Василию Мокану – представителю партии «Слуга народа», представителю парламентского большинства, и он говорил: «Нет, ни при каких условиях! Мы не будем разговаривать с ОРДЛО, потому что нужно разговаривать с Россией», – рассказал в ходе беседы с экспертом телеведущий Владимир Полуев.

«Тут риторика не меняется, но и вправду – можно называть террористами, нельзя называть террористами – это пусть уже юристы решают. Если в данном случае ради сохранения человеческих жизней президент пошел на переговоры с человеком, который угрожал терактами, то что мешает ради сбережения жизней граждан Украины дальше разговаривать с Донецком и Луганском?», – спросил журналист.

«Во-первых, Мокан не уполномочен вообще такие вещи говорить. Он сказал шаблонную, стереотипную и абсолютно неконструктивную фразу – «никаких переговоров». Переговоры идут в Минске. Да, они косвенные, но они идут.

А во-вторых, рано или поздно, но придётся. Тут же вопрос не о том, что после этого открываются все шлюзы, а всё ведет к тому, что в сознании людей входит вполне очевидная мысль, что ради того, чтобы страна жила спокойно и стабильно, хотя бы нужно идти на переговоры», – утверждает политолог.

«Речь же не идет о том, что нужно подписывать какой-то договор, речь не идет о капитуляции. Мы же не идем на капитуляцию. Мы просто интенсифицируем процесс. Хотя бы понять, что та сторона хочет или что хотят эти «боевики», «оккупанты» – как угодно их можно назвать. Мы сделаем первый шаг, даже шажок к этому – к понимаю того, что придется этим заниматься. Или тогда тупиковая линия – будем ждать, когда кто-то первым провалится. Или Хабаровск уничтожит Россию – Хабаровская народная республика приведет к развалу России», – иронически заметил Карасёв.

«В этом и смысл – это постепенное изменение мозгов. Понятно, что сейчас многие политики против. Но почему против? Да, многие считают, что никаких переговоров не нужно, но для многих эта политика – бизнес. Политический бизнес. На этом они выстраивают свою политическую карьеру.

Понимаете, если вы отказываетесь от каких-то фишек, то ваша политическая карьера стремительно падает вниз. С чем вы будете выходить к людям? Как вы будете записывать видеоролики и поливать всех? Все, перевернули страницу, и вы не нужны уже на этой новой странице книги. Поэтому многие будут держаться за то, чтобы вся эта похабная история продолжалась, потому что в другой истории, на другой страничке, в другой исторической главе им там места не будет. Поэтому они, конечно же, будут сопротивляться.

Но пока есть поддержка у людей, пока эти люди «громкие», пока они формируют эту идеологическую и духовную атмосферу политическую, тому же Зеленскому – очень трудно сделать эти шаги. Но эти маленькие шажки могут поспособствовать тому, что все станет понятным, ясным. Чтобы страна жила спокойно, развивалась – нужно идти вперед, а не консервировать эту ситуацию», – добавил Вадим Карасёв.