Карасёв призвал задуматься, нужен ли Украине нищий Евросоюз

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Новости Украины

Вся европейская экономика держится на Германии, а если немцы отказываются от российского газа в пользу американского, промышленность может рухнуть, и турбулентность будет продолжаться около 20 лет.

Об этом в эфире видеоблога украинского тележурналиста Александра Шелеста заявил политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чем заменить российские энергоресурсы? Франция ищет в Алжире. Американцы – я вчера видел заявление Хокштейна, спецпредставителя по энергетическим вопросам администрации США, где он говорит – Европе придётся закупать американский СПГ. Для этого надо инфраструктуру иметь. Во-вторых, он будет дороже. Американский газ будет дороже, чем российский. Может ли государство или элита позволить себе, чтобы удерживать доход человека за счёт неконкурентоспособности промышленности или сокращения промышленного производства? Конечно – нет. В чём смысл? Потому что завтра не будет доходов, значит, ещё больше надо будет обедневшему населению помогать. Значит, надо переходить на новую промышленность, на новые источники энергии. Но это в течение 15-20 лет», – предсказал Карасёв.

Исходя из этого, он добавил, что за крахом производства Германии начнётся крах всей экономики ЕС, поэтому Украине стоит задуматься, вообще, вступать туда – или не стоит.

«Основной потребитель российских энергоресурсов – это Германия как наиболее развитая промышленная страна, в которой химическое производство, металлургическое, сталелитейное, автомобильное производство. Германия держала всю европейскую экономику. Экономика ЕС – это Германия. Все эти «экономические чуда» в кавычках – польское, венгерское, чешское и так далее – это всё от того, что работал бесперебойно немецкий экономический мотор. Это всё экономика Германии – финансы, банки немецкие, промышленное производство, которые переводили свои сборочные предприятия в Словакию, в Чехию, Польшу. А сейчас, если Германия посыпется, кризис промышленный будет, то, во-первых, трудно будет перевооружиться, они сейчас поставили амбициозные задачи военного перевооружения в сторону направления милитаризма от пацифизма. А во-вторых, за ними держится всё, за ними в хвостах, в разных отхвостьях, проявлениях, ответвлениях держатся все экономики Центральной, Восточной Европы. Кстати, мы были самостоятельны. Тоже встанет вопрос, а в каком мы тут хвосте будем? Или вообще нам не надо быть в хвосте ЕС? Может быть – не очень-то, учитывая, что ЕС уже не будет иметь те стандарты, которые он имел? Без этого энергетического и мирного дивиденда. И если действительно, государство с социального благосостояния уходит в прошлое, уходит в историю, вместо него военно-промышленное государство, тут у нас есть конкурентные преимущества, по сравнению уж точно со странами Центральной и Восточной Европы», – объяснил политолог.