Карасёв призвал Зеленского «не добивать» Россию, чтобы не усилить Китай

Новости Украины

Германия отказывается от российских энергоносителей, но при этом активно сотрудничает в сфере бизнеса с Китаем, тем самым – усиливая главного конкурента Запада в борьбе за мировое лидерство.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Смотрите, Шольц (канцлер Германии Олаф Шольц – ред.) поехал в Китай, повез с собой бизнес. Потому что – без Китая промышленности Германии выжить будет очень трудно. Но инвестиционное промышленное партнерство Германии и Китая – это то, что нужно Западу или нет? Может это усилит Китай? Вот что получается: Германия отказывается от энергоресурсов России, вводятся санкции против России, но – при этом же начинают более активно сотрудничать с Китаем. А кто более главный долговременный соперник и враг по гегемониальной войне, то есть в войне за гегемонию между Западом и Незападом, Россия или Китай? Опять-таки вопрос. Надо уже так – и без России, и без Китая, если речь идет не просто о войне России против Украины. Это же война в войне, за гегемонию между Западом и Незападом, Россией и Китаем. И Китай здесь более главный соперник. Поэтому возникает вопрос, а за что мы воюем, за что боремся? За то, чтобы усилить Китай? Азы любой стратегии – в чем состоят, если это умная стратегия и если учитывать парадоксальную логику стратегии? Не уничтожай врага полностью, потому что на место этого более слабого врага придет более сильный враг», – умничал он.

«Ну, так всегда действовали в войнах, когда не добивали врагов, потому что на смену придет еще более опасный, коварный, более сильный враг. Вы хотите уничтожить Россию? Ну, так Китай займет это место. В Сибири до Урала, самый лакомые кусочки заберет себе Китай. Если кто-то обсуждает вопрос, что Америка и Китай договорились раздеребанить Россию», – трепался Карасев.