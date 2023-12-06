Карасёв призывает отдать «на время» России не подконтрольные Киеву территории

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Украине нужно скорректировать свои цели в противостоянии с Россией и отказаться от неподконтрольных Киеву территорий ради сохранения человеческого потенциала.

Об этом в эфире израильского телеканала Iton TV заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Карасева, забыть «на время» об этих территориях нужно потому, что их возвращение чревато слишком высокими потерями.

«Надо первое, что учесть – а насколько были реалистичны цели, которые ставило перед собой военное руководство Украины вместе с западными партнерами. Например, выход на границы 91-го года или, возможно, цель должна быть скорректирована, быть более прагматичной, более сущностной, более существенной. Это сохранение стратегического потенциала Украины, даже на время, в рамках той территориальной структуры, тех территорий, которые находятся сегодня под контролем Киева. Без аннексированных и оккупированных территорий. Если цена достижения этих целей, войны за территорию в Украине – высока во всех смыслах этого слова, начиная с потери живой силы, численного состава, заканчивая потерей техники, нарушением и ухудшением демографического потенциала Украины, выезда уклонистов или беженцев в Европу, потерей трудового потенциала Украины, – то может быть, надо, чтобы эта война была не за территории, а за Украину, сохранение ее перспективных возможностей, стратегического потенциала, демографического потенциала и того, что называется человеческого потенциала, человеческого капитала и так далее», – заявил Карасев.