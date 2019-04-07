Карасёв продолжает переобуваться

07.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Петр Порошенко отбросил страну в 19-й век, превратив националистическую повестку «Армия. Язык. Вера» в главную государственную идеологию. Об этом в эфире телеканала 112 заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Почти во всех регионах Украины победил Зеленский. Потому что люди не хотели, чтобы продолжались такие времена, когда страну разделяют, раскалывают, возвращают в какое-то 19-е столетие.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Потому что «Вера. Армия. Язык» — это вообще темы не предвыборной кампании 21-го столетия. Это 19-е столетие, когда страны могли такие границы создать, чтобы людей там держать. Но сегодня, если люди будут и дальше жить в таких условиях, когда есть какая-то «правильная» Церковь и «неправильная» Церковь, «правильные» граждане и «неправильные» граждане, «правильные» регионы и «неправильные» регионы, они будут покидать эту страну.

У страны плохие времена, когда десять миллионов человек находятся заграницей. А теперь, есть шанс на возвращение. Это не победа Зеленского – это поражение действующей власти и действующего президента», – заявил Карасев.