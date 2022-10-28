Карасёв проклинает Запад: Они не хотят, чтобы ВСУ шли на Херсон

28.10.2022  22:40 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина, Херсон
Новости Украины

У Киева есть две недели на штурм Херсона, пока не начались холода, однако по погрязшим в политике западным «союзникам» не видно желания поддержать Украину в наступлении.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У Киева есть две недели на штурм Херсона, пока не начались холода, однако по...

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«В Астане две недели назад, что сказал Путин? Почему он начал войну, с его слов? Не давали воду в Крым, нам пришлось воду в Крым обеспечить военной силой крымчанам. Всё, это цель, в современной ситуации, понимая, что на большее у них сил нет, Запад не даст им победить Украину в целом. Но они понимают, что у и Запада силы истощаются. И, наверное, рассчитывают на то, что и у нас силы истощены.

Пока, конечно, у нас есть запас – недели две, до холодов, до выборов в Конгресс США, до G-20 – для того, чтобы взять Херсон или прорвать линию обороны на Мелитопольском направлении. А если нет?», – переживал он.

«Кстати, Запад не торопится нам сильно помогать. Прорвём – хорошо. Не прорвём – заморозится, и всё. Они что – дали нам танки современные? Не дали. Они дали самолёты? Не дали. То есть, они не хотят. Не то чтобы не хотят. Они не вкладываются по-настоящему в то, чтобы Украина пошла в большое наступление», – возмутился Карасёв.

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