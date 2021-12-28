Карасёв: Путин и Байден могут заключить пакт о нейтрализации Украины

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Новости Украины

Задача Москвы – заключить «пакт Байдена-Путина» о невступлении Украины в НАТО и остановке расширения альянса на страны бывшего СССР.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как говорят, русские создали «карибский кризис» у украинских границ. И западная пресса тоже пишет об этом. В 1962 году тоже был Карибский кризис, когда советские ракеты были размещены на Кубе в ответ на размещение американских ракет в Турции. Тогда тоже мир стоял на грани ядерной войны. Задача Путина – это добиться пакта Байдена-Путина о невступлении Украины в НАТО, о нерасширении НАТО на страны бывшего Советского Союза», – сказал он.

Вадим Карасёв подчеркнул, что НАТО может пойти на эти уступки, и даже согласиться на возвращение Киева к нейтральному статусу и принуждение к выполнению Минских соглашений.

«Есть вероятность, что Запад может пойти на этот компромисс. Путина это, может и успокоит, если они получат гарантии, что здесь не будет военной инфраструктуры, что Украина официально вернётся к внеблоковости и нейтралитету. На политическом языке Россией это называется нейтрализацией Украины – обеспечить её нейтральность. И да, могут успокоиться. Они хотят свои проблемы решить за счёт Украины, а Украина хочет свои проблемы безопасности решить за счёт России. Но вряд ли Путин выйдет из Крыма. А вопрос Донбасса может решиться возвратом к Минским соглашениям», – резюмировал политолог.