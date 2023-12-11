Карасёв: Путину нет нужды нападать на НАТО – уже проигравшее Украину

Анатолий Лапин.  
11.12.2023 17:44
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


НАТО не сможет победить в противостоянии с Россией на Украине.

Об этом в эфире интернет-блога Politeka заявил известный украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

НАТО не сможет победить в противостоянии с Россией на Украине. Об этом в эфире...

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По мнению Карасева, заявления о том, что «Путин нападёт на НАТО» – это лишь пугалки, Россия уже добилась своих целей на Украине, и ей не нужно атаковать Альянс.

«Никуда не пойдет Путин на НАТО. Зачем ему, если он добьется своих целей, точнее, и так добился, если говорить о способности НАТО и США защитить Украину. Ну, если Йенс Столтенберг, генсек НАТО говорит о том, что в Украине критическая ситуация, мы должны ждать плохих новостей, так это же его тоже вина, это же понятно. Для многих понятно, что в этой гибридной войне России и НАТО – НАТО тут не победит, мягко говоря.

И американцы тоже, даже не американцы, а администрация Байдена. Почему – потому что по их рекомендациям Стамбул был отложен или отменен, «Рамштайн» не получился так, как получился, планирование военное НАТО не сыграло свою роль, не стало основанием для оперативной победы на линии фронта, поэтому это не надо. Зачем опять на жертвы идти, сталкиваться с военным потенциалом НАТО», – заключил Карасев.

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