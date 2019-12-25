Карасёв раскритиковал шпрехенфюрера за вредительство в пользу «агрессора»

25.12.2019, Киев, Вадим Москаленко

Инициативы недавно назначенного «мовного омбудсмена» Татьяны Монаховой могут спровоцировать массовое превращение русскоязычных украинцев в «украинских русских», которыми стали жители ЛДНР.

Об этом в эфире канала «Ukrlife» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас на Донбассе пять лет война, там уже сформировалась новая общность. Раньше они были русскоязычными украинцами, сейчас они уже украинские русские. Есть разница?» – спросил эксперт.

«Мне кажется, вы спешите», – ответила ведущая.

«Нет, потому что украинские венгры есть? Есть. Они будут лояльны, те кто там остались, большинство», – продолжил Карасёв.

«Вы думаете, они будут лояльны? За что они должны быть лояльны России? Она принесла им войну и ничего не дала взамен», – возмутилась журналистка.

«Это надо будет объяснить, доказать, если мы откроем, если мы будем успешные и так далее. Если у нас будет доминировать не этнический и не культурный языковый нарратив нации, а гражданский, они могу стать русскоязычными», – объяснил политолог.

«Когда новый омбудсмен по языку говорит: «Русскоязычные? Что им бояться? Они могут обратиться за помощью к своей стране, которая является их национальным очагом!», получается, что, если русскоязычных будут притеснять, они могут повернуться в Россию, потому что она будет защищать языково-лингвистические и так далее права. И тогда русскоязычные украинцы почувствуют, что это не их государство…

Для русскоязычных украинцев, за исключением, Россия никогда не была национальным очагом, чтобы там видели в ней защиту своих социальных, экономических, языковых, культурных, религиозных и так далее прав.

А ведь можно так навредить, если сейчас моноэтнизировать нацию, если её мононационализировать, если дальше проводить политику националистической мобилизации для политических целей, что из них можно сделать лояльных граждан не Украине, а наоборот», – добавил Карасёв.