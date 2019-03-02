Карасёв рассказал, что Порошенко готовится творить на выборах

02.03.2019, Киев, Галина Шершнева

Украинские власти могут попытаться фальсифицировать результаты выборов в восточных регионах, где нелояльное население может продемонстрировать низкую явку.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там же фактически полувоенное положение. Особенно в Донецкой и Луганской областях. Важно там проконтролировать честность выборов, чтобы там не было фальсификаций. Если там у действующего президента будет очень высокий результат, это будет подозрительно. Там граждане не очень лояльны к центральной власти. Кстати, явка продемонстрирует степень их лояльности к государству. Надо, чтоб пришли, но голоса не были сфальсифицированы», – сказал Карасев.

Он также выразил опасения по поводу разгула «низового насилия» на предстоящих выборах.

«Смычка центральной и местной власти и местного криминала есть во многих регионах, особенно на юге и востоке Украины: Харьков, Днепропетровск, Запорожье, Одесса. Там регион с оружием и, не исключаю, что внешними агентами, которые будут играть на дестабилизацию. Разного рода парамилитарные группировки вроде патриотические вполне могут работать в интересах криминальных групп и административного ресурса. Это низовое иррациональное насилие поощряется сверху», – сказал Карасев.