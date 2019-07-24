Карасёв рассказал, кто пришёл на смену кошкам и котам в Верховной Раде

24.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинский парламент превратится в приложение к Офису президента, где безымянные назначенцы в лице «Слуги народа» будут беспрекословно одобрять все законы, спущенные сверху Владимиром Зеленским и его свитой.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил киевский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас парламент не нужен, сейчас будет парламент послушных людей, это будет тюрьма депутатов. Они будут все голосовать, потому что они обязаны прохождением в Верховную Раду не своим усилиям, не своим финансовым ресурсам, не своему имени. Даже такие люди с журналистским именем, как Лещенко, Найем и так далее остались вне парламента. Я считаю это несправедливым, что это хорошие люди, специалисты, журналисты, тоже учились в Стэнфорде, и где только ни учились, но они провалились, не прошли.

Раньше был парламент какой? Все выходят в перерыв интервьюшку дать, себя показать, в чем одеты, а сейчас это просто люди сидят – и будут голосовать. Это будет парламент дисциплинированных и послушных людей. Еще и депутатскую неприкосновенность отменят, будут голосовать, а решение будут принимать три-четыре человека в стране, ну может пять, и управляться эта депутатская масса будет прямо из Офиса президента, как и правительство.

Потому что раньше были мажоритарщики, это люди со своим кортежем, со своей охраной, или журналисты с именем – эти люди всегда независимы, они свободны, они кошки и коты, которые гуляют сами по себе, они недисциплинированные, они могли голосовать вопреки решению фракции.

Теперь этого не будет в большой партии «Слуга народа», потому что их не избрали, их назначили фактически, и парламент превратится в палату регистрации. Там будет железная дисциплина, железная клетка для депутатов, они будут голосовать так, как решит либо Кабмин, либо Офис президента, вот такой будет сегодня парламентаризм», – резюмировал эксперт.