Карасёв рассказал, почему США разочаровались в Украине

Вадим Москаленко.  
10.09.2023 23:26
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, США, Украина


Разочаровавшиеся в военных возможностях Украины, Вашингтон начинает требовать от Киева смены военных целей и заключения перемирия.

Об этом в эфире телеканала «Град» заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Разочаровавшиеся в военных возможностях Украины, Вашингтон начинает требовать от Киева смены военных целей и...

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«Американцам надо, чтобы война остановилась. Потому что переизбираться Байдену на фоне активизации боевых действий, без результата, без военного успеха, не хочется.

А нет гарантий освобождения всех территорий, выхода к Крыму. И всё больше и больше скепсиса относительно таких военных целей. Говорят, что они очень максималистские, и давно рекомендовали нашему военному руководству умерить военно-политические цели нынешней военной кампании», – сказал Карасев.

Он подчеркнул, что, разочаровавшись в Украине, Вашингтон начнёт склонять Киев к миру.

«А если нет гарантий, то нужно, чтобы всё это ушло. Потому что будут задавать вопросы: почему американский налогоплательщик должен давать сорок миллиардов, если нет военного успеха?

Американцам надо к концу этого года как-то эту историю завершить, сказать, что Украина и Америка победили, что Россия ослабла и, таким образом, выйти «победителем» из этой истории.

Потому что, если вы будете продолжать войну, то трудно сказать, кто победит, а кто проиграет. А пресса будет критиковать за то, что Америка тратит деньги, а военного успеха нет», – подытожил политолог.

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