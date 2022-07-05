Карасёв разочарован: «США не верят в наступательный потенциал Украины»

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Новости Украины

Украина бы непременно пошла в широкомасштабное наступление, отбивая у противника занятые территории, если бы у Киева были… «своя армия и свой ВПК».

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Руководитель американской разведки Эфрил Хейнс сказала: «Украинское сопротивление». Она не сказала «украинское наступление». То есть они пока рассматривают Украину как страну, которая сопротивляется «неспровоцированному военному вторжению в Украину», – сокрушался Карасев.

По его словам, все беды от того, что на Западе недостаточно демонизируют президента РФ Владимира Путина.

«Если, все-таки, Запад склонится в целом к тому, что Путин не абсолютное зло, а легитимный враг, для этого надо – что? Перемирие или какой-то мир, чтобы дальше не было войны по всей Европе. То тогда будет и Зеленский, и Путин, и там может быть и встреча их для того, чтобы в декабре подписать какой-нибудь Стамбул-2. Путин на это пойдет, я вижу, они истощаются», – утверждал украинский политолог.

Он пожаловался, что Киев слишком зависит от поставок западного оружия, в то время как ВСУ под огнём высокоточного оружия РФ не могут даже обучить новых солдат.

«Если б у нас была своя армия, свой ВПК, мы бы никого не спрашивали, и пошли, как в 43-м году, советская армия пошла лупить, освобождать, оккупированные территории. Но, к сожалению, у нас ее нет. Мы не можем даже солдат готовить, потому что какие-то сволочи-разведчики кидают координаты, и туда лупят высокоточные ракеты», – возмущался Карасёв.