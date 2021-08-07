Карасёв: Россия не распадётся – значит, Крым останется русским

07.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Даже если гипотетически представить возможность распада России, это отнюдь не будет означать возвращение в состав Украины Крыма, который, скорее всего, отойдёт Турции, чему Киев никак не сможет помешать.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Реально ли Крым может стать началом конца для РФ?» – спросил ведущий.

«Нет, а почему? Есть такие упования у многих, что Россия распадётся, и тогда все проблемы Украины решатся. Ну, во-первых, если реализуются эти упования, то не факт, что Крым станет украинским. Может, турецким станет, может, крымско-татарским под турецким влиянием. И тогда кто защитит, Украина или Россия? Я не думаю, что мы. Второе, Россия всегда распадалась не по военным критериям, а по внутриполитическим признакам…Т олько внутренние источники, но пока я не вижу условий, чтобы внутренне распадалась Россия, с точки зрения политических условий. С военной точки зрения Россия неприступна», – заявил Карасёв.

Он признал эффективность борьбы Кремля с западной агентурой.

«С политической проблема есть, но видите, как они зачистили всех агентов – иноагентов, Навальных и так далее, и всё побоку. Протесты были. Понятно, почему протесты, Проблема Навального не в том, что он уличный, а в том, что у него была поддержка в элитах, на него ставила часть элит, которые хотели помириться с Западом. Которые хотели опять перейти на компрадорские рельсы политики, как это было в 90-е. Но зачистили, и всё. А сейчас выборы, и кто в первой пятёрке: Шойгу, Лавров, всё», – перечислил Карасёв.