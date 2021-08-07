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07.08.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина
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Карасёв: Россия не распадётся – значит, Крым останется русским

Новости УкраиныДаже если гипотетически представить возможность распада России, это отнюдь не будет означать возвращение в...

Даже если гипотетически представить возможность распада России, это отнюдь не будет означать возвращение в состав Украины Крыма, который, скорее всего, отойдёт Турции, чему Киев никак не сможет помешать.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Реально ли Крым может стать началом конца для РФ?» – спросил ведущий.

«Нет, а почему? Есть такие упования у многих, что Россия распадётся, и тогда все проблемы Украины решатся. Ну, во-первых, если реализуются эти упования, то не факт, что Крым станет украинским. Может, турецким станет, может, крымско-татарским под турецким влиянием. И тогда кто защитит, Украина или Россия? Я не думаю, что мы.

Второе, Россия всегда распадалась не по военным критериям, а по внутриполитическим признакам…Т олько внутренние источники, но пока я не вижу условий, чтобы внутренне распадалась Россия, с точки зрения политических условий. С военной точки зрения Россия неприступна», – заявил Карасёв.



Он признал эффективность борьбы Кремля с западной агентурой.

«С политической проблема есть, но видите, как они зачистили всех агентов – иноагентов, Навальных и так далее, и всё побоку. Протесты были. Понятно, почему протесты, Проблема Навального не в том, что он уличный, а в том, что у него была поддержка в элитах, на него ставила часть элит, которые хотели помириться с Западом. Которые хотели опять перейти на компрадорские рельсы политики, как это было в 90-е. Но зачистили, и всё. А сейчас выборы, и кто в первой пятёрке: Шойгу, Лавров, всё», – перечислил Карасёв.

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