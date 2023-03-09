Карасёв: Россия специально запустила и выпустила украинскую ДРГ

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Российские спецслужбы и пограничники не стали уничтожать проникшую в Брянскую область ДРГ для того, чтобы всему миру показать террористическую природу киевского режима.

Об этом в эфире израильского «Iton-TV» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Часто говорят, что Россия не смогла их уничтожить. А нужно было уничтожить, не дать им выйти из границ России. И таким образом показать пример, чтобы другим неповадно было. А мне кажется, их специально выпустили, чтобы показать, что они именно с Украины зашли, и в Украину вернулись», – сказал Карасёв.

Он признал, что никаких военных задач эта выходка украинских спецслужб не имела – единственными целями были террор и очередная медийная «перемога».

«Так что эта история не надуманная. Военно-оперативных и тактических задач она не предусматривала и не решила. А вот с военно-медийной, информационно-психологической точки зрения, это больше подходит для квалификации всего этого инцидента и того, что они делали на территории Брянской области», – подытожил политолог.