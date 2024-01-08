Карасёв: Русские ракеты не дают шанса на возрождение украинского ВПК

Вадим Москаленко.  
08.01.2024 22:32
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Проводящиеся в последнее время ракетные атаки РФ – это точечные удары русских по украинским военно-промышленным предприятиям, производство которых лихорадочно пытаются возродить на фоне снизившейся помощи Киеву со стороны Запада.

Об этом в эфире одесского канала «Град» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Проводящиеся в последнее время ракетные атаки РФ – это точечные удары русских по украинским...

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«Это удары нацеленные, точечные, для того, чтобы выбивать военную инфраструктуру Украины, особенно военно-промышленную. Если говорить об Одессе, Киеве, Харькове и так далее, это удары по возобновившимся военно-промышленным предприятиям Украины, где ремонтируют, где выпускают танки или могут выпускать танки. Это, прежде всего, удары по военно-промышленному потенциалу, чтобы в условиях, когда Запад не сможет Украине помочь вооружением, Украина не смогла нарастить своё вооружение.

И всё, и таким образом у Украины не будет, с точки зрения России, оружейных возможностей, начиная от патронов и заканчивая снарядами, танками и тому подобное, для ведения активных боевых действий. Борьба за небо – это борьба за контроль над военной инфраструктурой Украины», – заявил Карасёв.

Он добавил, что также целями ударов является разрушение аэродромной инфраструктуры Украины.

«Там, где базируются или обслуживаются самолёты, прежде всего, Су-24, которые являются несущей платформой для ракет Storm Shadow, которые бьют по Крымскому мосту и по Крыму.

И третье, возможно, разрушают инфраструктуру аэродромов для того, чтобы прибывшие в Украину самолёты F-16 не смогли обслуживаться на аэродромах Украины. Всё», – объяснил политолог.

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