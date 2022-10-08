Карасёв: Ситуация вокруг Украины близится к развязке

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Новости Украины

США уже потеряли свою гегемонию в мире и больше не могут заставить выполнять свои инструкции ряд мощных стран. Об этом в эфире видеоблога заявил киевский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Карасева, ситуация на Украине близится к развязке и активизируется после назначенного на ноябрь саммита «Большой двадцатки».

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«Пока идет к тому, что к концу года это закончится. Но не исключаю, что может быть игра еще переведена в овертайм – это первые месяцы 23-го года. По крайней мере, желания длительной, длинной войны на годы я не вижу ни у кого. Мы говорили уже и о Европе, и американцы тоже – там тоже выборы, непонятно, как они играть будут. Маск, почему-то, это говорит… Не получилось Россию полностью изолировать. Индия, Китай, Бразилия воздержались при голосовании против аннексии Херсона, Запорожья и Донбасса на Совбезе ООН. Потому что есть еще действительно третий развивающийся, очень большой мир. И он в ООН. Запад уже не может в одиночку управлять миром, это тоже надо признать. То, что Россия проиграла в Украине – это да, но и Запад не может сегодня полностью миром так управлять, как он управлял 30-40 лет назад, когда Индия только поднималась, когда Китай поднимался только. Латинская Америка. Вот сейчас Блинкен в Латинской Америке, будет уговаривать латиноамериканские страны, такие, как Бразилия, Аргентина, Мексика, другие для того, чтобы они осудили Россию и поддержали Украину… Сегодня Саудовская Аравия выступает, американцам показали палец. Когда это было? И кто там входит в эту пятерку ОПЕК – Россия, Кувейт, Саудовская Аравия поддержали, сказали: «Не будем увеличивать, будем уменьшать». Хотя Байден же приезжал в Саудовскую Аравию, просил… Значит, нет уже влияния такого», – заявил Карасев.