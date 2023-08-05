Карасёв: Слухи об убийстве Зеленского связаны с неудачами ВСУ на фронте

Анатолий Лапин.  
05.08.2023 16:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Историю о том, кто может возглавить руководство Украиной в случае смерти президента Владимира Зеленского, которую несколько дней назад описала газета Politico, могли обнародовать специально, чтобы подготовить общество к неблагоприятной развязке на фронте.

Об этом в эфире израильского телеканала Iton TV заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Историю о том, кто может возглавить руководство Украиной в случае смерти президента Владимира Зеленского,...

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По мнению Карасева, Зеленского уже начинают выводить из игры, чтобы сохранить при этом власть за нынешней командой.

«Я не исключаю, что кто-то уже начинает выводить, на случай неблагоприятного стечения обстоятельств на поле боя, на случай неблагоприятной развязки осенью, на случай того, что если шансы на переизбрание Зеленского будут невысоки, выводят из игры, чтобы сохранить его, скажем так, героический ареол остановившего Путина. Давида помните? Киевский Давид против Голиафа. Для того, чтобы затем осуществить какую-то преемственность власти и сохранить команду», – заявил Карасев.

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