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27.08.2021 16:29 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, СССР, Украина
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Карасёв ставит крест на США: «Начинается крах по аналогии с СССР»

Новости УкраиныСША ослабели и не могут больше играть роль мирового гегемона. Об этом в эфире...

США ослабели и не могут больше играть роль мирового гегемона.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже Штаты не могут управлять миром, они не могут выполнять функцию глобального полицейского… Штаты – всё, уже теряют функцию полицейского, они не могут даже нормально провести операцию по эвакуации из Афганистана…

Иногда империи – всё, они не могут дальше выполнять имперскую функцию. Имперское перенапряжение. Разваливалась империя 30 лет назад одна, советско-социалистическая – это же соцблок, страны соцориентации, началось же с восточной Европы, центральной Европы, потом уже Украина, Россия и так далее.

Вот, теперь американская империя рушится. Либеральная гегемония рушится сегодня, Америка закрывается в себе…

Америка не работает потому, что сильная Америка – это была Америка белого большинства, сильных белых мужчин, поселенцев, колонистов, которые колонизировали Америку. А если Америка становится не белой, цветной, где заправляют феминистки, трансгендеры и прочие-прочие небинарные гендеры, может быть, уже и нет ресурса для того, чтобы быть империей», – заявил Карасев.

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