Карасёв: СВО как статус боевых действий унижает Украину

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Новости Украины

Россия меняет тактику на Донбассе – ставка не только на наземные бои, но и на воздушно-военный компонент по сирийскому варианту.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы (украинцы – ред.) знаем, что стреляют с Каспийского моря, с Каспийской флотилии, и для многих городов, и для столицы – это стресс для горожан, потому что казалось, что война превратилась в войну на удалении, в онлайне, на удалёнке. Выходит, что нет. Почему война сегодня трансформируется в какую-то новую войну? Потому что официально Россия называет эту войну СВО. СВО – это на грани военно-политической акций. В формате иррегулярной войны, когда военно-полицейские силы, имея абсолютное преимущество в воздухе, на поле боя, в вооружении, в технике, не встречают сопротивления регулярной армии фактически равной по вооружению, по тактической выучке. Я уже не говорю о мотивации, о духе. Тогда это превращается в войну, которая была в Афганистане, в Ираке, в Сирии, в Южном Йемене. Там не воюют регулярные армии. Там воюет контингент, экспедиционная группировка против разного рода иррегулярных, партизанских или оппозиционных вооружённых формирований. Если брать Ближний Восток, то это Хезболла, Хамас против регулярной израильской армии», – рассуждал Карасёв.

В подтверждение своих слов он отметил назначение командующим Южной группировкой войск Сергея Суровикина, Главнокомандующего ВКС РФ, который блестяще проявил себя в Сирии.

«Назначение Суровикина командующим операцией на Донбассе – а он руководитель ВКС, говорит о том, что будет ставка сделана уже не только на наземные бои и баталии, но и на воздушно-военный компонент по сирийскому варианту, когда просто бомбили города. Применяли разные ракеты морского базирования, ракеты воздух-земля, земля-воздух», – страдал политолог.