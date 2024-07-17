Карасёв: Трампу кровь из носу надо быстро завершить войну на Украине

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Понимая неминуемость своего поражения на президентских выборах в США, администрация Джо Байдена планирует передать Дональду Трампу украинскую проблему в наследство, чтобы это ему мешало проводить запланированные реформы.

Об этом в эфире израильского «Iton.TV» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С одной стороны, Байден и демократы хотели бы передать эту войну по наследству Трампу, если они будут понимать (а они, думаю, понимают), что Трамп может выиграть. Значит, отдать эту войну Трампу, и пусть он свои первые четыре года занимается этой войной, чтобы он не смог начинать свою программу реформ, которых у него, судя по заявлениям, громадьё планов. В своё время демократы Никсону перекинули войну во Вьетнаме, и Никсон первый свой срок, желая закончить уже непопулярную войну, четыре года потратил на решение этой проблемы, не смог перейти к каким-то другим важнейшим реформаторским шагам. Вот, демократы это хотели бы перекинуть Трампу. Трамп это понимает. Его задача – не взять с собой в свой последний четырёхлетний срок войну в Украине, чтобы потом бодаться… он не сразу сможет это сделать в первые дни, даже год. Никсон первый год не мог подступиться к решению вьетнамской проблемы», – сказал Карасёв.

Именно этим он объясняет дипломатическое оживление вокруг темы переговоров.

«Поэтому сейчас Трамп с помощью Орбана и челночной дипломатии – Пекин, Москва, Киев, США, Европа, будет пытаться, чтобы лучше до выборов, но в принципе, до конца года, до инаугурации своей – в том или ином виде завершить войну в Украине», – заключил политолог.