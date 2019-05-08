Карасёв: Украина примкнула к гитлеровским союзникам, отмечая 8 мая

08.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Европейские страны, празднующие «День скорби» 8 числа, по большей части были пособниками нацистской Германии, воевавшими в том числе и против украинцев.

Об этом в эфире «112 Украина» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европа празднует 8 числа. Мы тоже стали ориентироваться на Европу, на 8 мая. Но, скажите, кто в Европе победил? Франция, у которой половина была фашистским государством Виши? Да, было сопротивление, но и Виши был.

А наши соседи, кроме поляков? Венгры, Румыны, Словаки – это всё гитлеровские государства, союзниками были и воевали на нашей территории. Они, наверное, празднуют 8 числа. И мы будем 8 тоже государственный праздник делать», – возмутился он.

Однако, по мнению Вадима Карасёва, в России тоже якобы неправильно празднуют День Победы, и предложил встречать 9 мая «по-украински».

При этом, в отношении российского Дня Победы политолог использовал либерально-власовский термин «победобесие».

«Чем отличается День Победы в России от Дня Победы на Украине? У них сейчас там милитаристский пафос, победобесие, жертв уже не помнят. А мы можем и на жертвенную сторону посмотреть, какой ценой нам досталась победа. Это гуманистический аспект, а не милитаристский.

А не делать хитрый вид, что «давайте 9 мая как-то попразднуем, и 8 тоже попразднуем. Можно и 9 это всё сделать, и сделать это государственным праздником», – негодует Карасёв.