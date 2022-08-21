Карасёв: Украине нужно продержаться 2-3 года

Нужно продержаться два-три года, и европейский ВПК начнёт полноценно работать на Украину.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нед Прайс – спикер Госдепа, заявил о том, что пока не планируется давать новый вид оружия, более серьёзный, чем «HIMERS», что пока речь не идёт о том, чтобы усиливать эскалацию, что у Украины есть оружие для того, чтобы сдерживать и удачно осуществлять сопротивление российским войскам.

Но, видите, не контрнаступление, а сопротивление. То есть, оборонительного вооружения достаточно Украине, а о наступательном пока не говорят», – заметил Карасёв.