Карасёв: Украине нужно продержаться 2-3 года

21.08.2022  02:02 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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ВСУ-убийцы, Дзен, Колониальная демократия, Украина
Новости Украины

Нужно продержаться два-три года, и европейский ВПК начнёт полноценно работать на Украину.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Нед Прайс – спикер Госдепа, заявил о том, что пока не планируется давать новый вид оружия, более серьёзный, чем «HIMERS», что пока речь не идёт о том, чтобы усиливать эскалацию, что у Украины есть оружие для того, чтобы сдерживать и удачно осуществлять сопротивление российским войскам.

Но, видите, не контрнаступление, а сопротивление. То есть, оборонительного вооружения достаточно Украине, а о наступательном пока не говорят», – заметил Карасёв.

Он добавил, что, кроме этого, Украине не стоит рассчитывать и на помощь Европы, потому что там вооружение на складах закончилось.

«Запад, последняя была встреча в рамках раммштайновского формата, нашли 1,2 миллиарда долларов на вооружение. Но у них тоже заканчивается. Советское вооружение всё уже фактически выгребли из бывших стран социалистического блока и Варшавского договора, где оно оставалось – боеприпасы, танки, БМП, ствольная артиллерия. А новое, это надо 2-3 года, чтобы запустить европейский ВПК, который начал бы работать полноценно на Украину», – констатировал политолог.

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