Карасёв: Украинское общество устало от войны и готово к компромиссу с РФ

Вадим Москаленко .  
27.06.2023 21:31
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Несмотря на усилия киевского режима и нацистских пропагандистов, украинское общество устало от полутора лет войны, колоссальных потерь, и готово на компромисс с Россией.

Об этом в эфире телеканала «Iton TV» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на усилия киевского режима и нацистских пропагандистов, украинское общество устало от полутора лет...

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«Сейчас на Украине начинают продвигать идею новой мобилизации. Причём более мощной и всеобщей. И не все этого хотят, мягко говоря. Потому что, всё-таки, потери сейчас большие, и в этом наступлении, и в войне вообще.

Активисты, которые воюют на диванах, да, будут критиковать [перемирие]. Но я вижу, что общество устаёт от войны. И главное, что ограничения по живой силе, и то, как сегодня проходит мобилизация – мотивации уже нет той, какая была год назад. Украине тоже нужна передышка, это всё больше и больше понимают», – сказал Карасев.

Он подчеркнул, что потерявшее мотивацию и уставшее от полутора лет войны общество уже готово согласиться на компромисс с Россией.

«Будет непросто, но компромисс начинает назревать. Созревает и понимание в более широких слоях украинского общества, кроме небольшой группы активистов диванного типа и партии урапатриотов», – добавил киевский политолог.

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