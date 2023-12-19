Карасёв умоляет отказаться хотя бы от идеи захватить Крым

Украине нужно отказаться от идеи захватить Крым и перестать бросать людей на гибель из-за этой цели.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости LIVE» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Карасева, ситуацию нужно заморозить, так как ресурсов и людей для захвата полуострова в ближайшее время не предвидится.

«Война сводится к чему, к освобождению Крыма? И за это надо платить такую высокую цену, жизнями? Давайте зафиксируемся – это не означает отказ от территорий, оккупированных. Я говорю о другом – есть ли сегодня такая сверх необходимость для того, чтобы любой ценой, несмотря на жертвы, на такую мобилизацию. Идти в наступление и освобождать эти территории? Для многих – нет. Значит, другим путем надо искать.

Может быть, сейчас, через несколько лет, сохранив потенциал, армию, демографию, сохранив инфраструктуру, усилив экономику и так далее, приступить к новой реализации. А, может, и в России будет по-другому уже…

Если мы не можем в ближайшее время это сделать… и призывай людей, не призывай – нет техники соответствующей, нет самолетов, значит, надо тогда, сохранив демографический потенциал, создав новые условия, дать новую мотивацию. Те же деньги дайте, дайте солдатам деньги на войну, чтобы они воевали, зная, что они рискуют жизнью ради денег, чтобы семьи потом эти деньги получили, страховки получили по инвалидности, дайте им военную ипотеку!», – взывал Карасев.