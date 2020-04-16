Карасёв уже агитирует Украину против НАТО и ЕС

16.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Евросоюз и НАТО превратились в устаревшие структуры. В новом, постпандемийном, мире Украине не нужно ориентироваться на эти структуры, а формировать свою новую экономику и подходы к управлению.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил некогда агитировавший за Евромайдан политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Надо формировать новую Украину, новую экономику, новые подходы к политике и экономике. Мы живем чем – даст нам денег МВФ или не даст, на каких условиях даст, а на каких не даст кредит. Дальше – Донбасс наш или не наш. А книга у нас патриотическая или непатриотическая, а кино у нас?.. И так далее – это же все продолжается. По языку, по памяти все продолжается.

Я боюсь, что мы выйдем из этого кризиса не усилившимися, а некоторые страны выйдут усилившимися, по, крайней мере, у них появится новое понимание мира, – а оно будет, новое понимание мира, посткризисный мир будет другой и в глобальном, и в европейском измерении, и в жизненно-складном измерении.

А мы останемся на старых позициях и будем тут и дальше друг друга терзать и надеяться на то, что в какой-то критический момент нас спасет или Международный валютный фонд, или НАТО, которое в условиях кризиса и посткризиса превращается все более и более в архаическую организацию. Вы слышали что-нибудь про НАТО в условиях коронавируса? Нет, это архаическая организация уже, как и Европейский союз во многом с его новыми заградительными барьерами», – заявил Карасев.