Карасёв: В унижении русских на Украине виноваты агенты ФСБ

31.07.2020, Киев, Игорь Петров

Дискриминационный по отношению к миллионам русских граждан Украины закон о языке был принят Верховной радой по инициативе агентов ФСБ с целью раскола украинского общества.

Такое открытие в эфире контролируемого политиком Виктором Медведчуком телеканала «112» сделал украинский политолог Вадим Карасёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По версии Карасёва, даже эксплуатировавшаяся Петром Поршенко триада «Армия, вера, язык» – также продукт российских спецслужб.

«Это уже нисходящий путь – «Армiя, вiра, мова». Мы понимаем, что многое это провокаторы делали, настоящие провокаторы. Что, мы не знаем, кто автор закона по языку? А где его друг Сивкович Гена сидит? В Москве, ФСБшник!

Кто этот автор закона, где его друг, с которым он ходил тут и за ручку 20 лет по Украине, по Киеву, который в Москве сидит, Сивкович, генерал ФСБ! Кто этот автор закона по языку, у которого друг ФСБшник?! Для чего он этот делал закон? Для того чтобы расколоть, внести смуту сюда», – сказал Карасёв.