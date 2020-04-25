Карасёв: Вокруг Саакашвили сложился консенсус украинских барыг

25.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

В возвращении Михаила Саакашвилии в украинскую политику и стремлении назначить его на должность вице-премьера явно проглядывается консенсус олигархии и власти (а если говорить проще – всех тех, кого беглый грузинский президент на публику именует «барыгами», – ред.).

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зачем он нужен Коломойскому? Я же вижу олигархический консенсус по поводу возвращения Саакашвили на эту должность вице-премьера по реформам, но это будет такой челнок, который будет договариваться с частными инвесторами и международными, такими как МВФ, по поводу новых кредитных линий, по поводу того, чтобы реструктуризировать долг, в общем, будет искать «золото партии», – отметил Карасёв.

«Вы сказали, зачем он Коломойскому? По вашему мнению, Коломойский тоже лоббирует назначение Саакашвили?» – уточнила телеведущая.

«Не против. Обратите внимание, сегодня было сообщение, министр юстиции Малюська допустил возврат «Приват-банка» его прежним владельцам. Чья это тема – не допустить его возвращения, кто настаивал принять «антиколомойский» закон? (МВФ – ред.).

Миша – это последняя надежда, спасательный круг. Для Зеленского – найти новые кредиты, для других олигархов – сдержать Авакова или тоже где-то получить финансовую помощь, для группы Коломойского – это возможность договориться о реструктуризации долгов Украины, но без того, чтобы принимать этот «антиколомойский» закон. И смотрите: этот банковский закон пока откладывается», – заявил украинский эксперт.