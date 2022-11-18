Карасёв: ВСУ достигли высшей точки успеха

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Новости Украины

Американские стратеги не рекомендуют украинской армии пытаться развить успех и наступать дальше Херсона, поскольку можно потерять всё, что украинские войска приобрели.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, ссылаясь на мнение генерала США Марка Милли, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Милли считает, что освобождение Херсона – это высшая кульминационная точка нашего военного успеха, по крайней мере, кампании этого сезона. Если дальше идти в наступление, то можно наоборот потерять, столкнуться с перегруппировавшимся противником, можно увязнуть в обороне, которую выстраивает русская армия. Взятие Херсона, фактически контроля всего правого берега Днепра и вытеснение русских на левый берег Днепра – высшая точка успеха. Стратегия в том, что надо точно определить, где на кривой успеха наша высшая точка. Иначе потом можно потерять то, что мы приобрели. Милли считает, что высшая точка – взятие Херсона, а дальше не получится. Не я говорю, Милли. Очевидно, с этим приезжал и Салливан, и, может косвенно, речь об этом шла с Нарышкиным. Идёт коммуникация постоянно, раньше не было такого. Идёт коммуникация по линии советников служб безопасности – Салливан, Патрушев, Ушаков, идёт коммуникация по линии разведок. И есть попытка наладить коммуникацию на уровне генеральных штабов. Милли жаловался о том, что он пытался дозвониться до Герасимова. Милли – это начальник комитета объединённых штабов. То есть были контакты по линии министров обороны в своё время. Так что эта коммуникация тоже идёт», – рассказал Карасёв.