Карасёв: Запад экономически не вытягивает содержание Украины

Дальнейшее продолжение конфронтации на Украине и затягивание конфликта невыгодно ни одной из сторон.

Об этом в эфире израильского интернет-канала Iton TV заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Карасева, Запад экономически не вытягивает содержание Украины и гонку вооружений с Россией.

«Все больше и больше задаются в мире вопросом, а какие варианты? Либо де-эскалация, либо Третья мировая война. Причем, с использованием ядерных компонентов. Вот такие ставятся вопросы.

Во-вторых, что касается военной помощи, я читаю западную прессу, – а западные ВПК могут и не выдержать такой темп. А если некоторые спецслужбы западные, например, британские, ошибочно думают, что в России нет запасов ракет. Скорее всего, они есть. То, что дальше?

Поэтому для того, чтобы западный ВПК, скажем так, в разы и в качественно другой парадигме увеличил военную помощь Украине, требуется год-два. А есть еще и свои оборонные возможности.

Дальше – экономика тоже, ситуация непростая в Европе, экономическая ситуация – инфляция. Да и в Америке тоже инфляция высокая, ставка по ипотечным кредитам самая высокая за все 16 лет. А это жилищный комплекс, строительство, недвижимость – то, на чем стоит и за счет чего живет американский средний класс. А распродажа акций и разного рода бумаг.

Поэтому ситуация в мире экономическая не очень благоприятная, чтобы не подумать о том, что есть еще другой вариант, кроме военной эскалации, взвинчивании ставок со всех сторон и переход на грань Третьей мировой войны.

Ситуация в экономике Украины тоже – посмотрите сейчас, если будут и дальше продолжаться каждый день (обстрелы), – ну вот, закрылась одна железнорудная компания, закрыла производство в Украине, потому что света не будет. «Криворожсталь» тоже на 20% сокращает выпуск металлургической продукции, потому что перебои с электроэнергетикой.

Вот, премьер-министр Украины Шмыгаль запросил помощь у Европейского Союза, в целом у западных наших друзей в 38 миллиардов долларов, а это чуть меньше, чем весь бюджет Украины. Получается, что мы будем жить за счет внешних только вливаний. А внутренняя экономика работать не будет, люди будут уезжать опять», – перечислил Карасев.