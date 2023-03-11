Карасёв: Запад напрягает, что у Зеленского нет «плана Б»

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Ближайшие два-три месяца будут решающими в украинском кризисе. После попытки контрнаступления ВСУ начнутся мирные переговоры с учетом тех позиций, на которых остановятся обе армии.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас два-три месяца активности будет как с одной, так и с другой стороны, контрнаступление, Запад попытается вложиться в контрнаступление, подготовить танковые батальоны и несколько корпусов, обеспечить военно-техническую платформу для украинского наступления, а там – по результатам будут решать. Если успешным будет контрнаступление, будут говорить: «Вот, пожалуйста, переговоры начинайте»… Китай будет Россию, Путина, что надо успокоиться, тоже идти на переговоры, потому что китайский план – все обратили внимание, Запад отверг, мы отвергли, обратили внимание, что он не предполагает вывод российских войск с территории Украины. Но китайский план чем может не устроить Россию – тем, что он предполагает мирные переговоры по линии соприкосновения, статус-кво по линии фронта. Там, где линия фронта будет, там могут и начинаться договоренности. Типа, по формуле, которую предлагал Бернс, Салливан. Это, скажем так, египетско-израильская формула, потом и израильско-палестинская: мир в обмен на территории», – заявил Карасев.

При этом, по мнению эксперта, Запад беспокоит нежелание Киева идти на какие-либо уступки и отсутствие у него запасного плана:

«Плана Б нет, это, скати говоря, напрягает Запад. В одной из последних публикаций достаточно авторитетное американское издание написало, что Запад беспокоит тот факт, что у них нет уверенности в победе Украины, нет уверенности в поражении России, и то, что нет «плана Б». Зеленскому пора подумать о «плане Б».