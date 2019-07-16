Карасёв запутался: Что будет раньше – яйцо или курица?

16.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина начнёт реально выполнять Минские соглашения, предусматривающие начало федерализации – предоставление особого статуса Донбассу, лишь после того, как команде Владимира Зеленского удастся продемонстрировать успехи в экономике. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Вадим Карасев.

Украинский эксперт при этом забыл пояснить, каким образом возможно улучшение уровня жизни в условиях продолжения войны и ежедневных смертей на фронте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо же еще «продать» обществу, чтоб люди приняли этот вариант мира… Если люди почувствуют, что есть реальный уровень борьбы с коррупцией, что коррупция уменьшается, что жизнь улучшается, что вообще власть, эта власть действительно служит для народа, а не пришла осваивать схемы, тогда можно «продать» это все.

Смотрите, мы же идем к миру, вам от этого легче или хуже? Легче. Значит, это правильный путь для Украины. А если это будет так же, как продолжалось 10-15 лет, и мир вы «продаете», то понятно, вас всегда будут подозревать, что этот мир вы заключили для себя, а не для Украины.

Поэтому, если у власти получится улучшить общую ситуацию в стране – дать работу, повысить доходы, борьба с коррупцией… тогда это можно будет вполне спокойно, в более-менее рутинном режиме объяснить обществу», – заявил Карасев.