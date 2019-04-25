Карасёв заявил об окончании неопределённости в Донбассе

25.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Россия самостоятельно урегулирует конфликт в Донбассе, если избранный президент Украины Владимир Зеленский не поторопится.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот указ (о выдаче российского гражданства жителям ЛДНР – прим. ред.) готовили давно. В Москве давно есть очень сильное лобби, которое давило на Путина о признании этих Республик, что ничего с Минскими соглашениями не будет, Украина не собирается их реализовывать, и вообще, это большой обман для России. Поэтому 5 лет война, и надо уже как-то определяться.

Рассчитывали на президентские выборы на Украине, что придёт новая власть, и она уже укажет на какие-то решительные шаги по реализации Минских соглашений. Судя по тому, что заявляет Зеленский, этого нет. Значит, им уже надо как-то определяться», – предупреждает он.

По мнению Карасёва, Украина и ее западные союзники сильно просчитались, понадеявшись на эффективность санкций против РФ.

«Наша предыдущая власть и наши западные партнёры делали ставку на то, что они санкциями удушат Россию и заставят её быть послушной, это первое. Это политика, что «Карфаген должен быть разрушен». Мы как наконечник копья глушим Россию, и тогда, уже на развалинах РФ возвращаем Крым, Донбасс и прочее. Развалить режим изнутри. И ставка на перевыборы.

С одной стороны, мы делали ставку, что Россия ослабеет настолько, что согласится на ввод миротворцев, или ещё на какие-то варианты, и мы выиграем эти территории. И второе – это ставка на переизбрание Порошенко.

Ни та, ни другая ставка не сыграла. Потому что санкции не удушили Россию. Более того, они выходят из-под зависимости от нефти, они решают эти задачи. Они слишком большие, чтобы к ним можно было применять такие санкции», – сокрушается украинский эксперт.