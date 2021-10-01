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01.10.2021 13:46 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Политика, Украина
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Карасёв: Зеленский отрубит голову вольнодумствующему вассалу Разумкову

Новости УкраиныВладимир Зеленский проводит «публичную казнь» спикера парламента Дмитрия Разумкова в назидание всем другим политикам,...

Владимир Зеленский проводит «публичную казнь» спикера парламента Дмитрия Разумкова в назидание всем другим политикам, думающим, что они способны оспорить главенствующую роль президента.

Об этом в эфире канала «Политека онлайн» заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«История с Разумковым очень показательна. Это публичная казнь. Как в средние века или на излете средних веков публичная сфера функционировала? Публичные казни. Это потом, в ужасных парламентах она превратилась в дискуссии, парламентские дебаты – то? что называется дегенеративная демократия. А до этого публичная сфера – это публичная казнь.

Воры и другие, непослушные бароны, герцоги и так далее, претенденты на власть, которые постоянно оспаривали легитимность того или иного дома, или династии.  Это публичная казнь в назидание другим.

Так и здесь будет публичная казнь Разумкова – для других, чтоб другим неповадно было. Чтобы  они тоже не допускали вот этого вольнодумства, вот этого своеволия, вот этого оппортунизма, диссидентства.

Не надо играть в диссидентство, а если играешь, то ты должен понять на что ты уходишь, куда ты идешь, кто у тебя есть, на кого ты можешь опереться. Не уверен, что у Разумкова  есть», – сказал Вадим Карасев.

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