Карасёв: Зеленскому пригодится опыт капитуляции Пашиняна

Вадим Москаленко.  
09.03.2023 16:09
  (Мск) , Киев
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Армения, Выборы, Дзен, Политика, Украина


Владимиру Зеленскому выгодно объявить и провести в ближайшее время досрочные выборы, на которых переизбраться на второй срок в амплуа «президента победы», однако затем, возможно, перейти к поиску путей компромисса с Россией – как это в свое время сделал армянский премьер Никол Пашинян перед подписанием соглашений с Азербайджаном, зафиксировавших поражение Еревана в Карабахе.

Об этом в эфире израильского «Iton-TV» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимиру Зеленскому выгодно объявить и провести в ближайшее время досрочные выборы, на которых переизбраться...

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«Если война закончится победой, хотя непонятно, что это такое, разве в таком случае победа Зеленского не однозначна?» – поинтересовался ведущий.

«Конечно не однозначна. Потому что встанет вопрос о цене победы. Даже если победа будет полновесной. Так строится политика. Поэтому нужны будут выборы, чтобы эту победу зафиксировать. Президент победы.

У Зеленского хорошие перспективы, сейчас. А вот если тянуть до марта 2024 года, это президентские выборы, то эффект победы развеется. Если же победа или компромиссный мир, или прекращение огня – нужен мандат. Потому что критика будет», – пояснил политолог.

Однако Карасёв подчеркнул, что в случае переизбрания Владимир Зеленский сможет себе позволить пойти на компромиссный мир с Россией.

«Я часто привожу пример Армении, где Пашинян пытался подписать мирные соглашения, получил мощную критику, оппозиционные митинги. И тогда Пашиняну ничего не оставалось, как пойти на перевыборы, получить новый мандат, подтверждение его полномочий. И тогда уже иметь больший военно-дипломатический манёвр для принятия решений.

Я не знаю, как это будет, компромиссный мир или наоборот, но это будет обновлённый у президента мандат на принятие тех или иных военно-дипломатических решений», – подытожил он.

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