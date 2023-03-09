Карасёв: Зеленскому пригодится опыт капитуляции Пашиняна

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Владимиру Зеленскому выгодно объявить и провести в ближайшее время досрочные выборы, на которых переизбраться на второй срок в амплуа «президента победы», однако затем, возможно, перейти к поиску путей компромисса с Россией – как это в свое время сделал армянский премьер Никол Пашинян перед подписанием соглашений с Азербайджаном, зафиксировавших поражение Еревана в Карабахе.

Об этом в эфире израильского «Iton-TV» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если война закончится победой, хотя непонятно, что это такое, разве в таком случае победа Зеленского не однозначна?» – поинтересовался ведущий.

«Конечно не однозначна. Потому что встанет вопрос о цене победы. Даже если победа будет полновесной. Так строится политика. Поэтому нужны будут выборы, чтобы эту победу зафиксировать. Президент победы. У Зеленского хорошие перспективы, сейчас. А вот если тянуть до марта 2024 года, это президентские выборы, то эффект победы развеется. Если же победа или компромиссный мир, или прекращение огня – нужен мандат. Потому что критика будет», – пояснил политолог.

Однако Карасёв подчеркнул, что в случае переизбрания Владимир Зеленский сможет себе позволить пойти на компромиссный мир с Россией.

«Я часто привожу пример Армении, где Пашинян пытался подписать мирные соглашения, получил мощную критику, оппозиционные митинги. И тогда Пашиняну ничего не оставалось, как пойти на перевыборы, получить новый мандат, подтверждение его полномочий. И тогда уже иметь больший военно-дипломатический манёвр для принятия решений. Я не знаю, как это будет, компромиссный мир или наоборот, но это будет обновлённый у президента мандат на принятие тех или иных военно-дипломатических решений», – подытожил он.