Карасёв: Зеленскому страшно отдать приказ о начале наступления ВСУ

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Украина колеблется с началом масштабного наступления, ведь есть большой риск его неудачи перед саммитом НАТО, который запланирован на конец июля этого года.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Карасева, Украине важно показать успех, потому что финансовый год в США заканчивается в сентябре, а выделенные на этот год средства уже истекают. При этом, в наступление идти опасно, потому что поражение накануне саммита сопряжено для ВСУ риском отказа стран Запада от дальнейшей поддержки на прежнем уровне.

«Американцы начинают уменьшать свою помощь. Из этих 43-х миллиардов долларов, которые были выделены Конгрессом в декабре месяце, осталось четыре. Четыре миллиарда. А финансовый год – это значит, новую помощь надо через Конгресс. И, более того, это осталось до 30-го сентября, а 30-го сентября в США заканчивается финансовый год. Значит, новые будут бюджетные показатели и так далее. И уже нет уверенности, что американцы предоставят в таком объеме финансовую помощь, потому что избирательная кампания, критика Трампа, республиканцы в нижней палате… Значит, это военно-оперативная пауза на фронте, там же никто никуда, идут взаимные прощупывания, стычки, еще как-то, бои позиционного значения. Пока нет наступления, а я думаю, что его, по крайней мере, не будет до саммита НАТО. Большого наступления до саммита НАТО в июле. Почему? Потому что, если есть уверенность, что оно может быть успешным, наступление украинское, тогда до саммита. А если нет уверенности, что оно может быть успешным? Если мы видим, что Россия тоже эшелонированную оборону (построила), окопались и так далее. Так что, идти на заведомо неудачный результат перед саммитом НАТО? Тогда вообще скажут: «Ну, не получается, тогда давайте, садитесь за стол переговоров». Если есть уверенность, что будет военный успех, тогда надо под саммит НАТО», – заявил Карасев.