Карасёва не узнать – предлагает наказывать за призывы к майдану

21.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Из-за пандемии смертельно опасного коронавируса украинская власть должна строго карать за любые призывы к массовым протестам.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил политолог Вадим Карасев, некогда воспевавший Евромайдан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Провокаторов – тех, кто призывает к тому, чтобы свергать власть, или ещё какие-то вещи, таких надо просто карать. Понятно, что у нас не чрезвычайное положение, у нас чрезвычайная ситуация, это немножко разные вещи.

Но, тем не менее, такие вещи должны осуждаться и предотвращаться соответствующими правоохранительными органами, если кто-то призывает, даже в масках и сохранением дистанции, идти на какой-то протест и так далее. Потому что такими вещами не шутят», – призвал Карасёв.